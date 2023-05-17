Тюменская область возглавила топ-5 Всероссийского конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления

Программы и методические материалы, реализованные тюменскими организаторами детского отдыха в 2022 году, заняли 24 призовых места по итогам X Всероссийского конкурса программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления. Конкурс ежегодно проводит Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей" (Москва).

Также в топ-5 вошли Свердловская область (10 призовых мест), Санкт-Петербург (10 призовых мест), Нижегородская область (9 призовых мест) и Приморский край (7 призовых мест).

Наибольшее количество дипломов по итогам конкурса завоевал Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика" – 15 дипломов. Загородный лагерь "Остров детства" получил 4 диплома, "Алые паруса" – 3 диплома, центры "Витязь" и "Родник" – по 1 диплому.

Тюменские загородные лагеря признаны лучшими в номинациях "Лучшая программа в области патриотического воспитания и формирования российской идентичности", "Лучшая программа в области духовного и нравственного воспитания", "Лучшая программа в области физического воспитания и формирования культуры здоровья", "Лучшая программа в области трудового воспитания и профессионального самоопределения" и других.

Всего во всероссийском конкурсе приняли участие 420 работ из 55 субъектов РФ, победителями или призерами стали 95 организаций отдыха детей и их оздоровления.