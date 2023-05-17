Автоинспекторы дежурят у школ Тюменского района

13:01 17 мая 2023
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В Тюменском районе инспекторы полка ДПС ГИБДД сейчас несут службу у школ и детских садов. Контролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, проводят профилактическую работу с пешеходами: детьми и родителями.

Наряды ДПС работают в селах Червишево, Ембаево, Тюнево и поселке Боровском.

Накануне в Ембаево автомобиль сбил 12-летнего школьника, который ехал на самокате по  пешеходному переходу. У подростка травма ноги, а у водителя - объяснения с сотрудниками полиции. 

"Водителям нужно быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам, а родителям необходимо ежедневно напоминать детям о необходимости спешиваться на пешеходных переходах и перевозить самокаты и велосипеды пешком", - советуют в ГИБДД ТО.

Теги: ДТП
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