Автоинспекторы дежурят у школ Тюменского района

В Тюменском районе инспекторы полка ДПС ГИБДД сейчас несут службу у школ и детских садов. Контролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, проводят профилактическую работу с пешеходами: детьми и родителями.

Наряды ДПС работают в селах Червишево, Ембаево, Тюнево и поселке Боровском.

Накануне в Ембаево автомобиль сбил 12-летнего школьника, который ехал на самокате по пешеходному переходу. У подростка травма ноги, а у водителя - объяснения с сотрудниками полиции.

"Водителям нужно быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам, а родителям необходимо ежедневно напоминать детям о необходимости спешиваться на пешеходных переходах и перевозить самокаты и велосипеды пешком", - советуют в ГИБДД ТО.