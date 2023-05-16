Фестиваль "Православие и СМИ" пройдет в Тобольске 14-16 июня

14-16 июня в Тобольске состоится XXI фестиваль "Православие и средства массовой информации". В этом году он посвящен 320-летию открытия первого образовательного учреждения в Сибири – славяно-русской школы при архиерейском дворе Тобольска.

На фестиваль приглашаются журналисты печатных и интернет-изданий, телерадиоканалов.

В программе знакомство с историей присоединения Сибири к России, экскурсия по Саду Ермака, посещение Тобольского кремля, музеев Тобольска. В Тобольском драматическом театре пройдет спектакль, по мотивам домашних постановок семьи Романовых во время пребывания их в ссылке в Тобольске.

В ходе профессионального общения ожидается участие спикеров от Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, от общества "Царьград", к собравшимся обратится митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Иерей Владимир Язов расскажет о духовном окормлении казачьих подразделений и военнослужащих.

В ходе фестиваля будут отмечены победители-журналисты конкурса в различных номинациях.