Тюменские пенсионеры проводят патриотические экскурсии для школьников

Экскурсию "Мы – потомки героев" для учащихся школы "Горизонт" провела гид-волонтер проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Людмила Хромина.

Благодаря творческим задумкам экскурсовода стандартная туристическая поездка превратилась в увлекательное путешествие по Тюмени с конкурсами, логическими загадками и играми. Такая необычная подача помогла усвоить школьникам значимую информацию об истории страны и региона во время Великой Отечественной войны.

Ребята посетили мемориальный комплекс "Площадь Памяти", сквер им. Петра Потапова с торпедным катером, памятник паровозу. По пути к достопримечательностям на автобусе они увидели и узнали историю именной улицы Марите Мельникайте, сквера Сибирских кошек и послушали стихи о тюменских санитарках на войне, а в сквере им. Семена Пацко реконструировали события на полях сражения. Девочки в роли сестёр милосердия оказывали первую медицинскую помощь мальчикам – "раненым в бою солдатам".

"Вижу блеск в глазах своих учеников и их увлеченность, за что большое спасибо нашему гиду! Современных детей порой сложно бывает оторвать от гаджетов, а сегодня они внимательны как никогда", – поделилась впечатлениями классный руководитель.

Участником событий, проводимых в рамках социального проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", может стать каждый тюменец старше 55 лет. Подробную информацию можно узнать по телефону (3452) 51-77-05 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение".