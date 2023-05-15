Предпринимателям в Тюмени будут рассказывать об истории местного купечества

С историей тюменского купечества можно будет ознакомиться на форуме "Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей" - 19 мая в ДК "Нефтяник" презентуют выставку "Третье сословие", сообщает пресс-служба форума.

"Этот проект уникальный, с глубокой социальной значимостью для каждого жителя, неравнодушного к истории края. Мы живем в благополучном регионе! На мой взгляд, очень важно знать в лицо тех, кто создал мощную платформу для экономического роста, буквально произвел революцию в промышленности, меценатстве, предпринимательстве. Выставка будет пополняться биографиями выдающихся личностей, сделавших Тюменскую область лидером в экономике страны!", - уверена президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

Автором проекта стала Анна Русакова отметила, что купцы формировали русский и сибирский стиль с особыми культурными и нравственными ориентирами: Савва Мамонтов, Андрей Текутьев, Иван Колокольников, клан Колмаковых, Николай Мошаров, Прокопий Подаруев - "каждый из них по-своему способствовал превращению будущей Тюменской области, тогда – Тобольской губернии, из глубокой сибирской окраины в место силы".

Узнать об интересных фактах тюменского купечества и меценатства можно будет на форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". Для этого нужно пройти регистрацию на сайте: тюменьфорум.рф. Форум проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".