В Тюменской области с начала 2023 года поженились 3178 пар

С начала года в регионе 3178 пар зарегистрировали брак. Женихи чаще вступали в брак в возрасте 26 лет, невесты - в возрасте 25 лет, сообщает ЗАГС ТО и поздравляет всех с праздником: 15 мая с 1993 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН является Международным днем семьи.