В Тюменской области с начала 2023 года поженились 3178 пар

10:39 15 мая 2023
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С начала года в регионе 3178 пар зарегистрировали брак. Женихи чаще вступали в брак в возрасте 26 лет, невесты - в возрасте 25 лет, сообщает ЗАГС ТО и поздравляет всех с праздником: 15 мая с 1993 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН является  Международным днем семьи.

 Управление ЗАГС поздравляет всех с Международным днем семьи! Пусть в вашем доме живут мир, любовь и согласие! Берегите свои семьи, цените и поддерживайте друг друга!

Теги: демография , ЗАГС , семьи , статистика
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