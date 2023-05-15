В Тюменской области с начала 2023 года поженились 3178 пар

С начала года в регионе 3178 пар зарегистрировали брак. Женихи чаще вступали в брак в возрасте 26 лет, невесты - в возрасте 25 лет, сообщает ЗАГС ТО и поздравляет всех с праздником: 15 мая с 1993 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН является Международным днем семьи.
Управление ЗАГС поздравляет всех с Международным днем семьи! Пусть в вашем доме живут мир, любовь и согласие! Берегите свои семьи, цените и поддерживайте друг друга!
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