Как распознать мошенника, объяснили тюменцам

Самый популярный способ мошенничества в последнее время это когда неизвестные представляются сотрудниками банков и сообщают о подозрительной операции и списании средств или оформлении кредита.

– Как правило, есть три ситуации, когда банк может звонить своему клиенту: рекламные предложения, ответ на ваш запрос или жалобу, блокировка подозрительной операции. По закону банк может до списания средств со счета клиента приостановить исполнение подозрительной операции на срок не более двух рабочих дней. Затем банк должен немедленно связаться с клиентом, чтобы подтвердить такую операцию. В этом случае сотрудник банка может проверить только те данные, которые вы сообщили при заключении договора, например, кодовое слово или ответ на контрольный вопрос, - рассказал заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин.

Настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные банковских карт, ПИН-коды, одноразовые пароли и коды из SMS, а также выяснять наличие счетов и карт в других банках или требовать перевести деньги на "резервный" счет. У банка есть вся необходимая информация для обеспечения безопасности средств клиентов.

В отличие от сотрудников банка мошенники играют на сильных эмоциях и чувствах.

Если вам позвонили от имени банка, Центрального банка, полиции, ФСБ, прокуратуры, и начали разговор о ваших деньгах – сразу прервите разговор и положите трубку, сообщает "Тюменская область сегодня".