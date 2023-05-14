На произведениях Гайдара воспитывают голышмановских дошколят

Местные ветераны-пограничники объединились с комитетом образования Голышмановского округа и создали патриотический проект "Мальчиши-Кибальчиши".

- С раннего возраста надо воспитывать в ребятишках любовь и уважение к Родине, чтобы росли настоящими патриотами своей страны. Сейчас идет информационная борьба за умы детей, и мы не должны проиграть ее. В 1990-х и так многое упустили, теперь такого допустить нельзя. Нужно стараться отвлекать детей от интернета, через который в их головы закладывается много разного мусора, - отметил руководитель проекта "Мальчиши-Кибальчиши", ветеран-пограничник Олег Негамедзянов.

Он лично встречается с голышмановскими детсадовцами, рассказывает им о пограничной службе и ее важности, взращивает желание служить Отечеству на примерах знакомых им сказочных персонажей. К реализации проекта присоединились его товарищи - Владимир Киргинцев и Сергей Ситников. История почти 60-летнего Сергея Ситникова особенно интересна. Он уходил добровольцем на специальную военную операцию. Недавно вернулся домой, отслужив по контракту полгода.

Проект "Мальчиши-Кибальчиши" состоит из двух этапов. На первом - инициативная команда посещает детские сады округа. Устраивают просмотр мультфильма по "Сказке о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове" Аркадия Гайдара. Потом обсуждают произведение, проводят беседы о пограничниках и любви к Родине. Также организуют конкурс рисунков.

Второй этап проекта, который вошел в число победителей грантового муниципального конкурса поддержки гражданских инициатив - военно-спортивная игра "Мальчиши-Кибальчиши". Дошкольники подготовительных групп погружаются в мир военной игры под присмотром ветеранов-пограничников. Они сами придумывают легенду и задания. Ребята, одетые в форму разных родов войск, проходят испытания на полосе препятствий, сообщила Мегатюмень.