Более 20 тысяч девятиклассников региона будут сдавать ОГЭ в этом году

В 2023 году будут сдавать 20,6 тыс. выпускников девятых классов школ Тюменской области. 4 школьника сдают экзамены в досрочный период, который стартовал 21 апреля и продлится до 16 мая. Основная экзаменационная волна начнется 24 мая.

Выпускникам нужно сдать 4 экзамена. Обязательны - русский язык и математика, их сдают 6 и 9 июня.

Третий и четвертый экзамен — из предметов по выбору. Как правило, их ученики выбирают для поступления в профильные классы, а также с перспективой сдачи ЕГЭ через два года.

По вопросам государственной итоговой аттестации ученики и родители могут обратиться в свои школы. Также можно задать интересующие вопросы специалистам департамента образования и науки Тюменской области по тел.: 8 (3452) 56-93-30, 56-93-49. Либо в ТОГИРРО: 8 (3452) 39-02-05, сообщает Вслух.ру.