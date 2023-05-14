Почему кошки любят траву-порей, рассказала тюменский ветеринар

- В кошачьем организме пырей эффективно лечит гастрит, а также нормализует обмен веществ. Эта трава обладает жесткостью, активируя перистальтику кишечника.

Любят кошки и петрушку, используя ее как мочегонное средство. В живой природе кошки ищут витамины сами. В зеленой траве много фолиевой кислоты, витамина В9, который повышает количество кислорода в крови, способствует росту животного, - рассказала ветеринар Марина Зудина.

Также она сообщила, что кошки любят молодые ростки пшеницы, овса, ржи или ячменя. Популярностью у них пользуется и мята. Эффект тот же – улучшение пищеварения, уточнила Мегатюмень.