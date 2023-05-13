Путин присвоил Рафаэлю Гольдбергу звание "Заслуженный журналист Российской Федерации"

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" тюменскому журналисту Рафаэлю Гольдбергу-Гуревичу

Звание вручается за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Рафаэль Соломонович Гольдберг отметил 85-летний юбилей 4 мая. Журналиста, краеведа, книгоиздателя и главного редактора газеты "Тюменский курьер" лично поздравил Губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 1993 году Рафаэль Соломонович Гольдберг создал городскую ежедневную газету "Тюменский курьер", главным редактором которой является по сей день.