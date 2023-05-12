Тюменцы смогут начинать утро со "Спортивного заряда"

В Тюмени с 12 мая возобновляется проект "Спортивный заряд", в рамках которого квалифицированные фитнес-тренеры в течение лета будут вести для жителей города бесплатные физкультурные занятия. Первую в этом году тренировку проведет Эвелина Ильиных из атлетического клуба "Антей". Начало – в 8:30.

За четыре года работы проекта занятия на открытом воздухе собрали более 25 тысяч тюменцев. Идея настолько пришлась по душе жителям города, что они с энтузиазмом стали участвовать в процессе выбора площадок для тренировок.

В этом году занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 8:30, по субботам и воскресеньям с 11:00 на десяти городских локациях: площадь Европы, экопарк Затюменский, Гилевская роща, сквер Комсомольский, сквер Казачьи Луга, сквер Депутатов, сквер Шахматистов, сквер 30-летия Победы, сквер Якова Неумоева и площадь 400-летия Тюмени. Также активными участниками "Спортивного заряда" станут воспитанники 22 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием – здесь для ребят будут организованы занятия.

– Проект стартовал в 2019 году по инициативе главы города Тюмени Руслана Кухарука. Официально "Спортивный заряд" завершает сезон 31 августа. Но в 2022 году горожане выступили с предложением продолжить занятия в экопарке "Затюменский", а организаторы пошли им навстречу. Поэтому тренировки были и в сентябре. Подобные мероприятия находят массовый отклик у горожан. Департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени специально подготовил расписание таким образом, чтобы жители города смогли посетить занятия перед работой или же в выходные. Старшее поколение тоже не отстает и весьма активно принимает участие в зарядках, – отметил начальник Управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин.

В текущем сезоне горожанам будут предложены тренировки по суставной гимнастике, ОФП с элементами видов спорта, китайской оздоровительной гимнастике цигун, йоге, танцевальному фитнесу, а также подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО, подвижные и спортивные игры и другие физкультурные направления.

В бесплатных занятиях под руководством профессиональных тренеров из тюменских фитнес-клубов могут участвовать все желающие без возрастных ограничений. С расписанием проекта "Спортивный заряд" на весенне-летний сезон 2023 года можно ознакомиться здесь.