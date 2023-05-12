Моор, Комарова и Артюхов дали старт проекту "Культурное сотрудничество"

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с губернаторами Югры и Ямала Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым запустил новый межрегиональный проект "Культурное сотрудничество".

Согласно проекту в северных городах свои лучшие постановки жителям округов представят Тюменский филармонический оркестр, Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль "Зори Тюмени" и другие известные коллективы.

"Уверен, каждый сможет выбрать мероприятие по вкусу – в репертуаре представления и для семей с детьми, и для молодежи, и для старшего поколения. Приглашаю жителей Югры и Ямала за яркими впечатлениями, эмоциями и отличным настроением!" - отметил Моор и поблагодарил глав округов за поддержку инициативы.