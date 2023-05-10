Тюменская область приняла очередную партию переселенцев из Херсона

09:21 10 мая 2023
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Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС ТО

В Тюмень из Херсонской области прибыли 39 вынужденных переселенцев, в том числе 8 детей, сообщает информцентр правительства ТО.

На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будут оказаны медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Теги: МЧС , переселенцы , Херсон
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