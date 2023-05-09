Ветеран Мария Шмонина принимала поздравления с Днем Победы в своем дворе

Мария Алексеевна Шмонина сегодня впервые принимает поздравления с Днем Победы в собственном дворе. В гости к ветерану приехала агитбригада с любимыми фронтовыми и победными песнями.

Рядом с Марией Алексеевной собрались ее близкие: дочь, внучка, правнучка… Они пришли первыми поздравить любимую маму, бабушку и прабабушку с Днем Победы и разделить с ней радость!

Для них прозвучали дорогие сердцу мелодии: "Темная ночь", "Казаки в Берлине", "Катюша", ну и, конечно же, "День Победы"! На звуки песен на улицу потянулись и соседи, прохожие останавливались и подпевали, а также поздравляли друг друга и виновницу торжества с великим праздником!

Мария Алексеевна Шмонина родилась 15 апреля 1928 года в деревне Яр Тугулымского района. Ей исполнилось 13 лет, когда началась война. С первых же дней Мария Алексеевна стала работать наравне со взрослыми.

"С 1941 по 1945 год я занималась заготовкой дров для паровоза, как, впрочем, и вся моя большая семья из 7 человек работала для фронта, для победы. Отец мой снабжал паровозы водой: трудился на водокачке. Из-за того, что семья была большая, нужно было работать и заботиться о младших, я окончила всего шесть классов. Трудно было в войну. Мы выжили благодаря лесу: ходили по грибы-ягоды", – рассказывает ветеран.

После войны Мария Алексеевна вышла замуж, родила трех дочерей. Вместе с мужем они работали и хлопотали по хозяйству: держали корову, поросят, овец, кур, уток и прочую живность. В 1972 году семья Шмониных переехала в Тюмень.

Непрерывный трудовой стаж Шмониной - 52 года. Она носит почетное звание труженика тыла, имеет множество наград и благодарностей. "Я начала работать в 41-м, а закончила только в 93-м году. Несмотря ни на что, моя жизнь сложилась хорошо. Я вышла замуж, у нас родились три дочери. Они для меня и сила, и поддержка, и радость!" – делится ветеран.

В завершение концерта Мария Алексеевна поблагодарила артистов за душевные концертные номера и пожелала им быть достойными продолжателями поколения победителей.