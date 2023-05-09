Во время Великой Отечественной войны 56 млн граждан получили заслуженные награды

56 миллионов наград получили советские граждане с 1941 по 1945 годы. Самая массовая из них — медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", её вручили 16 миллионам работников тыла. Высшую награду СССР, Орден Ленина, заслужили 41 тысяча человек и 207 воинских частей, сообщает Росстат.

Свыше 184 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и другими медалями СССР. Медали "Партизану Отечественной войны" удостоились 127 тысяч жителей страны. Более 5 миллионов человек удостоились Медалью "За боевые заслуги", 1,4 миллиона "За Оборону Ленинграда" и 1 миллион "За оборону Москвы".