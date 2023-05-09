Бойцы с передовой шлют приветы и поздравления ветеранам Великой Отечественной войны

Тюменские военнослужащие с передовой поздравили ветеранов с Днем Победы.

"Желаем крепкого здоровья и бесконечной заботы со стороны родных и близких. Спасибо вам за Победу над фашистскими захватчиками. Вы - гордость страны! Теперь настало наше время защищать Родину от фашистской нечисти. Благодаря вам мы выросли настоящими патриотами! С Днем Победы!" - сказали в обращении к землякам бойцы.

Еще одно поздравление адресовано не только тюменцам, но и жителям Кузбасса - его записали военнослужащие Тюменской и Кемеровской областей:

"Дорогие наши ветераны! Мы находимся в зоне проведения специальной военной операции, где выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами по очищению исконно русской земли от нацисткой нечисти. В этот знаменательный и памятный день, в День Победы советского народа над фашистскими захватчиками, разрешите поздравить Вас! Пожелать неиссякаемого здоровья, терпения и удачи во всех делах! Крепкого и надежного тыла, мирного неба над головой. С праздником! Ура! Враг будет разбит! Победа будет за нами!"