Фронтовик Иван Поярков празднует 78-летнюю годовщину Победы

Участник Великой Отечественной войны Иван Матвеевич Поярков 8 мая встречал гостей - накануне 78-й годовщиной Победы фронтовика навестил губернатор Александр Моор.

Ивану Матвеевичу Пояркову 96 лет. В 1943 году отправился на фронт, закончил школу снайперов, освобождал Польшу. Получил в Германии ранение, но вернулся в строй. Закончил войну в Праге. Затем служил в составе советской группировки в Восточной Европе. В 1950 году вернулся домой. В Тюмени Иван Матвеевич живёт с 1973 года. Работал шофёром. Участвовал в строительстве ТЭЦ-2.

"Завтра большая семья соберется вместе отметить День Победы - у Ивана Матвеевича есть сын и дочь, два внука и три правнучки. Гордятся своим героем. Как и все мы. Иван Матвеевич вспоминал однополчан. Не всем суждено было вернуться с поля боя. В память о них и миллионах других защитников Отечества я сегодня по традиции возложил цветы к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны", - рассказал Моор в своем Telegram-канале.