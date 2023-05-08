В лесах Тюмени проводится патрулирование

В связи со вчерашним решением о введении ЧС на территории Тюменской области в Тюмени принимаются дополнительные меры безопасности. В частности, запрещено посещение городских лесов и разведение в них огня, в том числе в специально отведенных зонах отдыха с мангалами, сообщает администрация города.

Сотрудники МКУ "Леспаркхоз" и УМВД по городу Тюмени проводят патрулирование городских лесов, чтобы не допустить новых случаев возгораний.

накануне глава города Тюмени Руслан Кухарук провел заседание КЧС, на котором призвал тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности, не относиться к огню беспечно и не посещать леса.

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