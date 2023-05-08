В Тюмени состоится арт-фестиваль современного искусства

17 и 18 июня в Тюмени пройдет арт-фестиваль современного искусства на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства". Заявки на участие принимаются до 29 мая.
В программе фестиваля: арт-маркет "Артчоус", лекции про искусство от федеральных и региональных спикеров, диджей-сеты и мастер-классы создателей.
Чтобы стать участником события, нужно отправить письмо на почту artchoose@yandex.ru. В теме обязательно указать "Художник на фестиваль" или "Мастер-класс на фестиваль".
В самом письме указать контактные данные (а также творческий псевдоним, название мастерской или творческой группы); информацию (400-700 знаков) о специалисте и проекте, возраст; образование; ссылку на облачное хранилище с качественными фото работ (без бликов, засветов, искаженной перспективы); список работ для продажи (не более 15), который включает название и описание полотна, размер, стоимость и материалы, сообщил "Мой-портал.ру".
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