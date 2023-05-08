Как можно помочь цветникам, рассказали тюменским садоводам

По словам Нины Щербаковой, опытного садовода, сейчас самое время для рыхления и удобрения многолетних цветов. Подкормку лучше начать раствором кальциевой селитры.

При необходимости произвести деление кустов ли пересадку. Посадочную ямку пролить раствором Фитоспорина и добавить сухой Биогумус. - Высадку рассады однолетних цветов в открытый грунт в нашем регионе рекомендуется делать в последних числах мая, чтобы уберечь растения от возвратных заморозков. При высадке рассады в лунку или кашпо внести также Биогумус и песок, -рекомендует она.

Если растения заболели мучнистой росой, рекомендуется применить опрыскивание препаратом Топаз или сделать содовый раствор (1 ч. ложка на литр воды). Особое внимание обратить на обработку роз от вредителей и болезней. Для комплексной обработки можно сделать баковую смесь Искра золотая + Скор+ Эпин, уточняет "Тюменская область сегодня".