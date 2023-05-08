Число свадеб в Тюменской области растет в 2023 году

В целом, по данным Росстата, в Уральском федеральном округе. В Тюменской области за первые два месяца появилась 1 тыс. 101 новая семья. Коэффициент на 100 тыс. населения составил 4,2. Этот показатель выше, чем в среднем по стране (3,9) и на 3-м месте в УрФО.

В Уральском федеральном округе лидируют ЯНАО (5,4), ХМАО-Югра (4,4). В Свердловской и Челябинской областях показатель составил 4,1, в Курганской — 3,3.

В управлении ЗАГС по Тюменской области отмечали, что 14 февраля женились 68 пар. Вообще, в 2023 году молодых привлекают зеркальные даты. 23.03.23 поженились 88 пар, в том числе 49 — в Тюмени и Тюменской районе, сообщает Вслух.ру.