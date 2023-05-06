Омутинское "Мобильное бюро" продолжает работу со школьниками

Социальная служба "Мобильное бюро" продолжает свою работу на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) села Омутинское.
Проект реализуется за счет средств гранта Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В конце апреля специалисты СРЦН побывали в Новозаимской школе, где познакомили ребят с понятием тимбилдинг. Причем не только теоретически, но и на практике. Ученики среднего звена активно принимали участие в мероприятии, оказывая друг другу помощь и поддержку, сообщили в СРЦН села Омутинское.
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