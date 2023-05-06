Новая техника поступила в Уватский район для борьбы с пожарами

Автоцистерны на базе автомобиля "Урал" переданы в распоряжение 140-ой пожарно-спасательной части. - Сейчас все посты пожарной охраны в Уватском районе укомплектованы специализированной техникой и оборудованием, - говорит глава района Вячеслав Елизаров. Новые автомобили вмещают до шести человек личного состава, укомплектованы емкостью для воды объемом 6 тысяч литров и запасом пенообразователя объемом 360 литров. Модифицированный насос позволяет подавать 40 литров воды в секунду. Дополнительный и очень значимый плюс в том, что автоцистерны могут передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.

Современная техника получена в рамках программы по обновлению автопарка в подразделениях Главного управления МЧС России по Тюменской области. Новая техника останется на вооружении подразделения в Увате, высвободившаяся – будет передана в посты пожарной охраны в Демьянку и Туртас, а оттуда – в добровольные пожарные дружины, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.