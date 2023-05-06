Как защитить картофель от вредителей, рассказала эксперт

Вредителей и болезней у картофеля много, и для получения богатого урожая следует правильно с ними бороться, считает эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова. На урожайность могут влиять и другие факторы.

Семенной материал следует обновлять каждые 4–6 лет. Для этого можно приобретать клубни элитных сортов в специальных садоводческих магазинах, но лучше всего выращивать картофель семенами, через рассаду. Также немаловажно – для посадки стараться брать клубни среднего размера, не совсем мелкие.

Для посадки картофеля следует выделять почву, богатую гумусом. Картофель выносит из почвы за сезон много питательных веществ, поэтому сажать на одном и том же месте эту культуру несколько сезонов подряд категорически не рекомендуется. Лучшие предшественники для картофеля – зеленные, бобовые культуры, однолетние цветы. При возможности возвращать картофель на прежнее место нужно через 3–4 сезона.

При посадке внесение удобрения будет способствовать лучшей урожайности и повысит качество клубней. Весной допустимо из органики внести Биогумус. Кроме этого, в посадочные лунки нужно внести минеральное удобрение, сообщила "Тюменская область сегодня".