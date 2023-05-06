Звуковую карту региона могут создать творческие тюменцы

Аудиальную карту страны предлагают создать участники форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

"Проект "Слушай Россию" позволит рассказать о территориях страны с точки зрения звука, - сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив. - Собранным банком мелодий смогут воспользоваться все желающие – режиссеры-постановщики, которым требуются локальные звуки на съемках, маркетологи, создающие бренды регионов, туристы и местные жители, изучающие свой край".

"Наш проект направлен на исследование звукового ландшафта страны и повышение профессионального уровня региональных специалистов в сфере операторского и композиторского мастерства, - пояснила она. - Региональные композиторы под руководством профессиональных мастеров-кураторов исследуют звуковой ландшафт и собирают звуки региона – уникальные звуки среды, природы, города, фольклорные образцы, речь жителей, далее создают на их основе музыкальные композиции. А региональные операторы снимают на эти композиции фильмы, в которых показывают локальный контекст, природные красоты, национальный колорит".

Подать свой проект на форум можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 21 мая. Уже поступило 13 тыс. 290 идей. Финальной точкой форума "Сильные идеи для нового времени" станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдет в июне 2023 года. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют президенту страны, сообщает Тюменская линия.