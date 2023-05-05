Фуат Сайфитдинов: День Победы - священный праздник для каждого россиянина

Торжественный прием губернатора Тюменской области в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся сегодня в ДК "Нефтяник". В нем приняли участие председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, депутаты регионального парламента.

На прием были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий, военной службы, семьи участников специальной военной операции, представители общественных организаций.

Со словами поздравления от имени депутатов регионального парламента к участникам приема обратился глава облдумы Фуат Сайфитдинов. "Этот праздник был и навсегда останется самым дорогим, самым священным для каждого россиянина. В нем неразрывно переплелись и печаль и огромная радость, радость со слезами на глазах. Никто и ничто не может уменьшить величие подвига советского народа, победившего фашизм и вынесшего все трудности самой жестокой и кровопролитной войны. Память об этом бережно передается из поколения в поколение и "Бессмертным полком" выходит на улицы городов и сел нашей страны", - подчеркнул он.

Он акцентировал внимание, на том, что сейчас перед Россией стоят новые вызовы. "Нам снова угрожают, устраивают всевозможные провокации, но мы не сомневаемся, что наша победа в специальной военной операции неизбежна. Уверенности в этом придает единство и сплоченность россиян, людей разных национальностей, беспримерное мужество, самоотверженность и героизм наших бойцов", - сказал Фуат Сайфитдинов.

Отметим, гости торжественного приема были не только в зале дворца культуры - более полутора тысяч жителей региона имели возможность участвовать в нем, находясь в 31-м виртуальном концертном зале Тюменской области.