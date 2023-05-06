Стало известно полное расписание матчей ФК "Тюмень" во втором этапе ФНЛ-2

ФК "Тюмень" поборется за медали и выход в первую лигу. В первом этапе футболисты "Тюмени" заработали 49 баллов. Было 17 побед, 7 ничьих и один проигрыш – "Торпедо" из Миасса. Наш клуб 25 сентября уступил со счетом 1:2 на домашнем поле, но отыгрался на выезде 16 октября – 4:0.

Матчем с "Торпедо" "Тюмень" стартует во втором этапе ФНЛ-2. Поединок состоится 7 мая на стадионе "Геолог", билеты уже есть в продаже. Начало в 18 часов.

"Торпедо" финишировал на 6-м месте в первом этапе, набрав 28 очков. По 42 очка получили "Иртыш" из Омска и "Амкар-Пермь", с которыми наши футболисты сыграют 14 мая дома и 21 мая на выезде соответственно.

28 мая, "Тюмень" примет "Челябинск", который получил 39 очков за первые 22 матча. Финальная игра состоится на выезде: 4 июня - матч с "Новосибирском". Этот клуб сейчас на 5 месте с 29 очками, сообщил Вслху.ру.