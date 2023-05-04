В Казанском районе откроют стелу памяти Героя России Раизова

В селе Казанском откроют мемориальную стелу памяти Героя России Раизова Жумабая Нурбаевича, митинг с участием и отца Героя России Нурбая Раизова состоится 6 мая в 10:30 в Аллее Героев у памятника Солдату и Матросу.

Жумабай Раизов учился и окончил школу в селе Ильинке Казанского района Тюменской области. Участник, победитель и призер многих соревнований по спортивному туризму. После окончания школы учился в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Служил в городе Камышин, затем в Пскове. С 24 февраля 2022 года - участник специальной военной операции. Командир парашютно-десантной роты. Погиб 2 сентября 2022 года. Высшая награда, Герой России, присвоена старшему лейтенанту Жумабаю Раизову (посмертно).