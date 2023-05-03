В Тюменской области пройдет чемпионат "Абилимпикс" - 2023

16 мая в Тюмени стартует региональный чемпионат "Абилимпикс" президентской платформы "Россия – страна возможностей" .

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью, в том числе 70 школьников от 14 лет, 105 студентов и 65 специалистов. Оценивать выполнение конкурсных заданий будут 190 экспертов. Это представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Соревнования пройдут 16-18 мая. Основной площадкой станет Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

В дни проведения чемпионата будет организована выставка изделий, изготовленных людьми с инвалидностью и деловая программа в формате диалоговой площадки. Представители органов власти и делового сообщества обсудят основные тенденции и механизмы межведомственного сопровождения вопросов занятости и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также пройдет очередное заседание Молодежного совета "Абилимпикс" Тюменской области.

Организаторами чемпионата "Абилимпикс" выступили Тюменский колледж производственных и социальных технологий и Региональный Центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия – страна возможностей".