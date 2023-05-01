Об особенностях очков-тренажеров рассказал врач

Очки-тренажеры не влияют на зрение, считает врач-офтальмолог Тюменского областного офтальмологического диспансера Мария Лаврентьева.
- Они действительно делают зрение чуть получше, но только когда их надеваешь. В целом никакого влияния они не оказывают.
Если говорить о контроле прогрессирования миопии, стоит помнить: близорукость неизлечима, только контролируема. Чтобы остановить или притормозить прогрессирование миопии, нужно: носить очки для коррекции, питаться полноценно и разнообразно, гулять на свежем воздухе. Прогулки более 1,5 часов в сутки благоприятно влияют на наши глаза и организм в целом.
Следует учитывать и зрительный режим. Нагрузки должны быть умеренными. При работе за компьютером обязательно делать перерывы в работе. После 20 минут непрерывной работы за монитором нужно посмотреть вдаль, чтобы зрение перефокусировалось, уточняет АиФ-Тюмень.
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