В мае в Тюмени стартует онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра"

Запись откроется в 10 часов на официальном сайте отряды-мэра.рф.

Подростки с 14 по 17 лет смогут отработать пять дней — с 10 по 14 июля. Рабочая смена продлится по три часа в день. При выполнении этой нормы предусмотрена зарплата 2 тыс. 320 рублей. Ребятам предложат порядка 50 направлений для работы, в том числе в сфере благоустройства и озеленения, организации досуга и спорта и т.д.

Пакет документов от записавшихся примут с 11 по 17 мая. Подросткам надо предоставить паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, медсправку 086-у, справку о несудимости, реквизиты счета в банке для карты "МИР Моментальная". 14- и 15-летним — разрешение органов опеки и попечительства.

После окончания онлайн-записи желающие смогут подать заявку в резерв rezerv_om@mail.ru. Ребятам предложат работу, если по каким-либо причинам освободятся места, сообщает Вслух.ру.