Тюменцам рекомендуют обеспечить безопасность детей в праздники

11:36 01 мая 2023
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Сотрудники ГИБДД призывают родителей обеспечить дорожную безопасность детей в майские праздники. Есть опасность нахождения юных участников движения на улицах и во дворах без присмотра и риск их попадания в ДТП.

В 2023 году в Тюменской области число аварий с участием детей выросло почти в полтора раза, в них ранены 113 детей, в прошлом году – 79, один ребенок погиб, годом ранее – 2.

Этой весной в Тюмени дети стали чаще попадать в ДТП при управлении механическими и электросамокатами и велосипедами. В сельских районах в ДТП получают травмы дети-пассажиры и юные пешеходы.

Важно разъяснить детям ПДД при движении по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах, рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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