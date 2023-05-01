Тюменцам рекомендуют обеспечить безопасность детей в праздники

Сотрудники ГИБДД призывают родителей обеспечить дорожную безопасность детей в майские праздники. Есть опасность нахождения юных участников движения на улицах и во дворах без присмотра и риск их попадания в ДТП.

В 2023 году в Тюменской области число аварий с участием детей выросло почти в полтора раза, в них ранены 113 детей, в прошлом году – 79, один ребенок погиб, годом ранее – 2.

Этой весной в Тюмени дети стали чаще попадать в ДТП при управлении механическими и электросамокатами и велосипедами. В сельских районах в ДТП получают травмы дети-пассажиры и юные пешеходы.

Важно разъяснить детям ПДД при движении по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах, рассказали в ГИБДД Тюменской области.