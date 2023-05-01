Около сорока тысяч потребительских кредитов оформили тюменцы в 2023 году

39 тыс. 606 потребительских кредитов оформили жители Тюменской области в первом квартале 2023 г. Это на 7,7 % больше, чем в первые три месяца прошлого года, сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй.

"В марте отмечено серьезное оживление на рынке потребительского кредитования. Прежде всего, за счет возросшей активности со стороны граждан. Вместе с тем, и банки, не отказываясь, в целом, от консервативной кредитной политики, также постепенно ослабляют свои требования к заемщикам", - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В числе регионов, где также произошел наибольший рост - Ханты-Мансийский автономный округ – плюс 7,7 %, Омская область – 6 %. Снижение до уровня минус 0,2 % зафиксировано в Свердловской области, сообщила Тюменская линия.