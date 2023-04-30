Как получить высокий урожай лука, рассказали агрономы

Лук, по словам начальника Ярковского межрайонного отдела Россельхозцентра, агронома Нурании Шарыгиной, хорошо растет на легких почвах. Оптимальны легкие суглинки или супеси. Прекрасно относится он и к посадке на черноземах.

Грядки для посадки лука готовят с осени. Под перекопку на один квадратный метр вносят минимум полтора ведра перегноя или хорошего компоста, пол-литровую банку древесной золы и до 80 г азофоски. Весной, перед поверхностным рыхлением почвы, целесообразно добавить еще пол горсти золы на квадратный метр. После этого грядку разравнивают и немного утрамбовывают.

Сажать лук агроном советуют рано – как только почва прогреется до 10 градусов. Чтобы к наступлению длинного светового дня он уже прижился и пошел в рост.

Ценным для посадки считается севок с диаметром луковички 15–22 мм и массой около 3 г. Замачивание лука перед посадкой весьма желательно, особенно если почва в огороде уже начала быстро сохнуть, а дожди редки. Севок держат 1–2 часа в воде с температурой 35–38 С.

Лук любит воду, поэтому в течении сезона нужен полив, однако за месяц до сбора урожая его необходимо полностью прекратить. Рыхление необходимо осуществлять от 4 до 7 раз за сезон, без него луковицы будут иметь небольшой диаметр. Подкормки проводить надо через пару недель после появления всходов, настоем коровяка, и на 40-45 день растворами минеральных удобрений, сообщает Тюменская линия.