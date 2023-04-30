Как сохранить витамины в еде при готовке, рассказали тюменцам

Многие витамины разрушаются от воздействия тепла, воздуха, воды и света. Потеря питательных веществ может нарастать с увеличением времени приготовления и повышением температуры. Но существует множество способов, как сохранить полезные свойства пищи, о них рассказала врач-диетолог многопрофильного консультативно-диагностического центра Анна Верхоланцева.



1. Больше всего питательных веществ содержится в только что собранных фруктах, ягодах и овощах. Покупайте ровно столько, сколько вы израсходуете. Лучше чаще делать покупки и есть более свежие фрукты или овощи.

2Храните картофель и зерновые продукты в темном и сухом месте. Хлеб и молоко - в непрозрачной посуде, чтобы предотвратить разрушение витаминов A и D под воздействием света.

3. Низкие температуры препятствуют сильному разложению витаминов, поэтому используйте выдвижной ящик для овощей в холодильнике и храните их в герметичном пакете или контейнере. Избегайте нарезания и измельчения перед хранением, это поможет удержать больше витаминов внутри продукта.

4. Заморозка продуктов сохраняет питательные вещества лучше, чем другие методы длительного хранения, такие как сушение, маринование или консервирование.

5. Приготовление пищи на пару — самый щадящий и полезный способ, который поможет сохранить ценные витамины и минералы, сообщила Тюменская область сегодня.