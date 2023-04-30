Тюменцы коллекционируют фарфоровую посуду и статуэтки

Три года тюменка Екатерину Каурову открыла собственный салон фарфора. Настоящий качественный фарфор в первую очередь отличается неповторимой белизной и прочностью, мелодичностью и легкостью.

По ее словам, в Тюмени много ценителей утонченных изделий. Кто-то коллекционирует современный фарфор, кто-то антикварный, а некоторые коллекционеры охотятся за уникальными предметами, сообщает Тюменская область сегодня.

Миниатюрная скульптура — еще одна страсть тюменцев. Екатерина рассказывает, что спросом пользуются, не только тарелки с анималистичными принтами, но и статуэтки разных животных. Так же не теряют популярности классические скульптуры с образом людей.