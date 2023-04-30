Профилактика ДТП с двухколесным транспортом проводится в Тюменской области

Двухколесные участники движения, велосипедисты, электросамокатчики и мотоциклисты чаще попадают в ДТП. В Тюмени из этого списка лидируют первая и третья категория, в сельских районах региона – мотоциклисты.

Сотрудники Госавтоинспекции в образовательных учреждениях, во дворах проводят профилактическую работу с двухколесными участниками движения, разъясняя им, а также автомобилистам как правильно расставлять приоритеты в движении различных категорий транспорта и СИМ.

Велосипедисты и электросамокатчики особенно часто попадают в ДТП в ситуациях проезда пешеходных переходов, не спешившись, выезда из-за припаркованного транспорта, в том числе во дворах, а также не представления им преимущества автомобилистами при выезде из дворов и прилегающих территорий, сообщили в ГИБДД Тюменской области.