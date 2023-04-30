Создание фильма о Владиславе Крапивине можно поддержать с помощью через краудфандинг

Тюменский режиссер Дмитрий Колобов запустил краудфандинг на создание анимационного документального фильма про детского писателя Владислава Крапивина. За поддержку проекта желающие смогут получить ранний доступ к картине, постер и увидеть свое имя в титрах.

На протяжении двух недель режиссер Дмитрий Колобов и оператор-постановщик Юрий Быбин посещали знаковые места в Екатеринбурге, связанные с детским писателем, брали интервью у внучки и друзей Крапивина.

Впереди авторов ждут съемки в Тюмени, еще одна летняя командировка в Екатеринбург и период постпродакшена, а именно — монтаж, создание анимации, написание оригинальной музыки, саунд-дизайн, колористика. На все это необходимы дополнительные средства.

"Я понял, что моих ресурсов может не хватить, поэтому был запущен сбор. Сумма, которая заявлена на платформе планета.ру не покроет все расходы на фильм, потому что создание проекта стоит гораздо больше. Если мы сможем хотя бы какую-то часть покрыть, то будет здорово. Давайте сделаем фильм вместе, приглашаю всех стать частью ленты про тюменского детского писателя!", — рассказал корреспонденту Мой-портал.ру Дмитрий Колобов.