Контроль за движением на тюменских автотрассах усиливается на майские праздники

18:47 29 апреля 2023
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На тюменских федеральных автодорогах увеличился трафик движения. В майские праздники автоинспекторы усилят контроль за соблюдением норм.

В Госавтоинспекции выделили факторы риска для федеральных трасс на предстоящие выходные дни: увеличение интенсивности движения большегрузного транспорта, начало выезда северян в отпуска на легковом транспорте, активизация дорожно-ремонтных работ, а также человеческий фактор – больший риск выезда на магистрали нетрезвых водителей.

Наряды ДПС будут нести службу на федеральных автодорогах в усиленном режиме круглосуточно, отдельные опасные участки федеральных автодорог возьмет под контроль специализированный взвод полка ДПС ГИБДД.

С начала года ситуация остается напряженной. Произошло 105 ДТП, в них погибли 28 человек, 170 человек ранены. Число погибших, по сравнению с прошлым годом выросло больше, чем в два раза, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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