В Тобольске провели субботники

Убрать мусор с улиц города выходят не только специализированные предприятия, но и различные компании и просто жители Тобольска.
– На сегодняшний день, 22 организации города провели уборку
территорий в рамках Всероссийского субботника на 27 запланированных
территориях. 20 территорий были прибраны горожанами, люди проявили
инициативу и присоединились к этой акции. Девять организаций
самостоятельно вышли на уборку прилегающих территорий. В целом вывезено
159 кубометров мусора. Хорошее начало положено, – пояснила корреспонденту "Тюменской области сегодня" пресс-секретарь администрации Тобольска
Анастасия Гулина.
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