В Тобольске провели субботники

Убрать мусор с улиц города выходят не только специализированные предприятия, но и различные компании и просто жители Тобольска.

– На сегодняшний день, 22 организации города провели уборку

территорий в рамках Всероссийского субботника на 27 запланированных

территориях. 20 территорий были прибраны горожанами, люди проявили

инициативу и присоединились к этой акции. Девять организаций

самостоятельно вышли на уборку прилегающих территорий. В целом вывезено

159 кубометров мусора. Хорошее начало положено, – пояснила корреспонденту "Тюменской области сегодня" пресс-секретарь администрации Тобольска

Анастасия Гулина.