Депутаты гордумы одобрили план празднования Дня Победы в Тюмени

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Подготовка к празднованию Дня Победы в Тюмени идет полным ходом, знаменательной дате посвящены множество различных мероприятий, активностей и событий, и отмена мероприятий, предполагающих большое скопление людей, в целом не испортит праздник — безопасность населения прежде всего, считают депутаты Тюменской гордумы.

Особенностью этого года стали отмена массового шествия "Бессмертный полк", так как акцию по всей стране решено провести в ином формате (в Тюмени - онлайн, портреты на стенах памяти, автопробег 6 мая), не будет всеми любого прохождения парадом Тюменского военного гарнизона и отменен салют на набережной (его заменят оружейными залпами). Решено, что 9 мая с 10:00 по центральным улицам города проедет колонна военной техники, а в 11:00 на площади Памяти курсанты ТВВИКУ проведут плац-парад и плац-концерт.

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что, несмотря на изменения в программе, горожанам удастся общими силами создать в Тюмени праздничное настроение, и, главное - порадовать вниманием ветеранов, депутаты эту работу уже активно ведут. "День Победы — великий праздник. Депутаты уже приступили к поздравлению ветеранов. 9 мая примут участие в праздничных мероприятиях. Праздник состоится, несмотря на изменения формата", - подчеркнул Евгений Заболотный.