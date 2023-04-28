Наталья Селянинова рассказала о педагогической династии с 330-летним стажем

В Год педагога и наставника педагогическим династиям уделяется особое внимание, информацию о них бережно во всероссийском альманахе. Есть там и тюменская история о династии Барановых-Модестовых-Селяниновых. Общий стаж которой насчитывает более 330 лет.
"Быть педагогом – это не только учить, но и учиться у детей, передавать им и знания по предмету, и жизненный опыт. Главное – распахнуть для детей свое сердце, заслужить их доверие и поддержку. Я очень люблю, когда ученики заходят ко мне в кабинет не только как к руководителю, а как к старшему другу за советом, за помощью, за участием", - отметила представитель третьего поколения династии Наталья Селянинова.
Для того, чтобы стать частью масштабного проекта и рассказать о своей педагогической династии, необходимо зайти на официальный сайт "Педагогические династии России".
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