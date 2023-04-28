Наталья Селянинова рассказала о педагогической династии с 330-летним стажем

14:57 28 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Год педагога и наставника педагогическим династиям уделяется особое внимание, информацию о них бережно во всероссийском альманахе. Есть там и тюменская история о династии Барановых-Модестовых-Селяниновых. Общий стаж которой насчитывает более 330 лет. 

"Быть педагогом – это не только учить, но и учиться у детей, передавать им и знания по предмету, и жизненный опыт. Главное – распахнуть для детей свое сердце, заслужить их доверие и поддержку. Я очень люблю, когда ученики заходят ко мне в кабинет не только как к руководителю, а как к старшему другу за советом, за помощью, за участием", - отметила представитель третьего поколения династии Наталья Селянинова.

Для того, чтобы стать частью масштабного проекта и рассказать о своей педагогической династии, необходимо зайти на официальный сайт "Педагогические династии России".

Теги: учителя
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023