Поздравления с Днем Победы передали ветеранам Армизонского района

В Армизонском районе именные поздравления губернатора Тюменской области и подарочные наборы получили более 40 ветеранов Великой Отечественной войны.

Поздравления передали и Валентине Александровне Гладких, труженику тыла в годы Великой Отечественной войны. Родилась Валентина Александровна в 1932 году, когда началась война, ей было всего 9 лет.

Во время войны вместе с другими ребятишками собирала колоски, полола поля от сорняков. После окончания четырех классов пошла работать в колхоз "Рассвет" д. Гоглино Армизонского района. Как вспоминает ветеран, военные годы были очень трудными: суп варили из съедобных трав и мёрзлой картошки.

После войны семья переехала в с. Армизонское. Валентина Александровна работала на пищекомбинате, хлебоприемном предприятии, 22 года своей жизни пела в клубе "Ветеран". За трудовые заслуги награждена званием ветерана труда. Валентина Александровна вырастила троих детей, сейчас у нее четверо внуков и шестеро правнуков.

"Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то работал в тылу, помогая фронту, - считает заместитель директора комплексного центра соцобслуживания населения Армизонского района Татьяна Кощеева. - И страна выстояла, выдержала, выжила и победила".