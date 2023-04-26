Сорокинские ветераны принимают поздравления с Днем Победы

Ветераны Сорокинского муниципального района принимают поздравления в преддверии Дня Победы.
В числе тех, кого навестили волонтёры, Михалицына Анна Тихоновна (103 года); Полякова Лидия Антоновна (93 года); Котова Нина Федоровна (92 года); Мышкина Августа Михайловна (91 год).
Глава района Александр Агеев и начальник отдела социальной защиты населения Сорокинского района Наталья Ханжина каждому ветерану вручили продуктовые наборы и цветы, передали теплые слова поздравлений губернатора Тюменской области Александра Моора.
До слез тронуло ветеранов и совместное исполнение знаменитой "Катюши", аккомпанировал культорганизатор районного Дома культуры Рагозин Андрей.
Глава района поблагодарил Анну Тихоновну, Лидию Антоновну, Нину Фёдоровну и Августу Михайловну за мужество, силу духа, оптимизм, трудовую доблесть и любовь к Родине!
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