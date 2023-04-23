Безупречные мужские сорочки отшивают в Тюмени

Семья Закроевых — основатели единственного в Тюмени производства мужских рубашек. Бизнес супруги Иван и Мария запустили 5 лет назад в Сургуте. Все началось с продажи мужских деловых костюмов, открытия небольшого ателье, а после дело пошло и в Тюмени — здесь открылся пошивочный цех. Сегодня жителям региона предлагаются как готовые костюмы от одной из старейших мануфактур России — компании "Большевичка", так и индивидуальный пошив костюмов и сорочек.

Тестирование тканей, разработка лейкал, создание дизайна, выкройки и пошив — так производятся тюменские сорочки. Перед тем, как приступить к производству мастерицы из пошивочного цеха около двух месяцев отшивали тестовые версии рубашек из недорогих тканей. Закроевы рассказывают, что только в этом поиске можно было создать первоклассные лучшие сорочки. На пошив одной рубашки уходит около 2 часов, за смену небольшое производство выпускает 8 сорочек. В ближайших планах у предпринимателей всерьез заняться женскими коллекциями деловой одежды, сообщает Тюменская область сегодня.

— Отшили первую пилотную партию из пяти, а сейчас хотим шестую позицию добавить. Жакеты, юбки, брюки, причем в двух вариациях, а также жилетки. И мы хотим шить короткие коллекции, именно капсульные, — говорит о новом направлении предприниматель Иван.