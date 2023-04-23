Зарплаты работников культуры сравнили со средней по Тюменской области

Уровень заработка работников муниципальных учреждений культуры в Тюмени сравнили со средним по Тюменской области. Динамику на заседании в городской думе представила директор городского департамента культуры Ирина Алексеева.

"При плановом показателе 51 тыс. 237 рублей в 2022 году фактическое выполнение составило 53 тыс. 557 рублей, на 4,5% выше, - сообщила Ирина Алексеева. – По сравнению с 2021 годом уровень зарплаты увеличился на 2%".

Фактическая зарплата работников культуры выше средней по региону. В 2021 году они зарабатывали в среднем 52 тыс. 512 рублей, тогда как по области оплата составила 47 тыс. 371 руб. В 2022 году разрыв сократился – 53 тыс. 557 рублей и 51 тыс. 237 рублей соответственно. План на 2023 год составляет 53 тыс. 557 рублей, сообщил Вслух.ру.