Технологию посадки семенного картофеля для повышения урожайности разрабатывает молодой ученый

Объектом изучения молодого ученого стали распространенные в Тюменской области сорта "Ред Скарлет", лидирующий по площади посадки на сельхозпредприятиях региона, и "Северный", который выращивают в основном в частном секторе.

По словам Андрея Сергеевича, на выход сменной фракции клубней влияют время начала посевных работ, глубина посадки, расстояние между кустами и предшественник овощной культуры.

– Лучшим предшественником для картофеля является чистый пар, то есть поле, свободное от возделывания культур в течение всего вегетационного периода, – поделился наблюдениями Андрей Сергеевич. – Неплохая урожайность наблюдалась после овса, а вот клевер в качестве предшественника подходит меньше всего.

Исследование продолжится в этом году. По его завершении Андрей Гайзатулин предложит свою технологию выращивания семенного картофеля раннеспелых сортов, в которой заинтересованы как на крупных сельхозпредприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах, сообщает АиФ-Тюмень.