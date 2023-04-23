Вопросам водоснабжения в Уватском районе уделяется особое внимание

Во время рабочего визита главы Уватского района в поселок Муген основными стали вопросы водоснабжения. - На встрече с жителями обсудили различные вопросы, в том числе о касающиеся услуг ЖКХ, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

- В настоящее время проведена замена фильтрующих элементов очистных сооружений, качество воды стало соответствовать нормам. Мониторинг качества будет продолжаться. Запланированы работы, позволяющие держать нормативное давление в водопроводных сетях.

По словам директора муниципального предприятия "Туртасское" Андрея Быкова, чтобы решить проблему с водой в Мугене окончательно, необходим резервуар большего объема: "Именно его сейчас не хватает для поддержания постоянного давления воды. Эти работы мы уже запланировали, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.