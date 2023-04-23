Новая навигация теплоходов по Туре стартует в конце апреля

Запустить теплоходы по Туре в Тюмени планируют 29 апреля.
"Сейчас выполняем косметическую покраску судов, размещаем спасательный инвентарь, занимаемся уборкой палуб и настройкой оборудования. Прошли тестовые рейсы, в ходе которых проверили работу двигателей, выполнили регулировку ходовых характеристик", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.
Представители Тюменской судоходной компании составляют расписание. В ближайшие дни его разместят на всех своих площадках. Известно, что на 1 и 9 мая запланированы вечерние рейсы "Салют".
У Тюменской судоходной компании в планах на 2023 год организовать "Вернисаж на набережной", где будет возможность увидеть и приобрести работы тюменских художников, а так же выставку-продажу сувенирной продукции местных мастеров.
В 2022 году навигацию по Туре открыли 24 апреля. По реке было совершено более 600 прогулок.
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